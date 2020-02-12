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تعليم تبوك يناقش خطط تطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه

تعليم تبوك يناقش خطط تطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه

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تعليم تبوك يناقش خطط تطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه

تعليم تبوك يناقش خطط تطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه
http://almnatiq.net/?p=831435
المناطق _ تبوك
عقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه بالإدارة اليوم اجتماعاً بأعضاء اللجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشمالية التي تشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والقريات بالإضافة لتبوك.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها جدول الأعمال والاقتراحات المطروحة لتطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه.
وأكد مدير تعليم تبوك أن الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي هو أحد توجهات وزارة التعليم سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حاثاً أعضاء اللجنة بالخروج بتوصيات تخدم القطاع الأهلي وتدعم الاستثمار فيه.
من جهته أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم منطقة تبوك ورئيس اللجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشمالية خالد بن علي العمري، أن برنامج اللجنة يستمر لمدة يومين وبدأ باجتماع مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ثم ورشة عمل يتم فيها مناقشة خطة اللجنة في بحث سبل الاستثمار الأمثل في قطاع التعليم الأهلي وفي اليوم الثاني سيتم زيارة للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك يتخللها اجتماع مع رئيس الغرفة التجارية ولقاء مع المستثمرين والمستثمرات لبحث فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشمالية واستقطاع رجال الأعمال وسيدات الأعمال للأستثمار في قطاع التعليم الأهلي وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي وتطويره.

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