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اتحاد الفروسية ينظم بطولة كأس وزارة الدفاع غداً

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المناطق - واس

ينظم الاتحاد السعودي للفروسية غدا الخميس بطولة كأس وزارة الدفاع لقفز الحواجز على ميدان مركز المرتجز للفروسية في ملهم، ضمن برنامجه للموسم الجاري الذي شهد عدداً من البطولات الكبرى لقفز الحواجز .
وتتكون البطولة من ثمانية أشواط تقام على مدار ثلاثة أيام بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 110 آلاف ريال.
وخُصصت منافسات يوم الخميس لثلاثة أشواط للمستويات 110سم و130سم و140سم، فيما ستكون منافسات بعد غد الجمعة لأشواط الفرسان الأقل من 16 عاماً على ارتفاع 100سم ومفتوح 2 على ارتفاع 130سم، ومفتوح 1 على ارتفاع 105سم.
وتفتتح منافسات يوم السبت القادم بالشوط الرئيس على كأس وزارة الدفاع، الذي يتكون من جولتين على ارتفاع 145سم، فيما سيكون الختام بشوط الهواة على ارتفاع 100سم.
ويشارك في البطولة أكثر من 60 فارساَ من فرسان وفارسات المملكة بما يقارب الـ80 جواداً .
يذكر أنه يحتفظ بلقب كأس وزارة الدفاع الفارس الشاب عبدالرحمن النمر الذي نجح في تحقيقه العام الماضي على ميدان الفروسية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة .

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