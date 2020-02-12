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ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق

ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق
http://almnatiq.net/?p=831475
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية “ذا إيلدرز” السيد بان كي مون .
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

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