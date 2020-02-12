احدث الأخبار

ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”
أبرز المواد
 مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13
منطقة الجوف
 أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالاسياح بمناسبة إعادة تشكيله
أبرز المواد
 المعلمة سلمى البديوي: مدارس بوابة المستقبل تصنع جيل الرؤية
منطقة الجوف
 “الإسكان” تخصص مشروعا سكنيا لمنسوبي جامعة جازان
أبرز المواد
 مدير تعليم الشرقية د. الشلعان يدشن حقيبة سلوكيات السلامة المرورية ويترأس إدارة الجلسة السابعة في الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام
المنطقة الشرقية
 ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق
أبرز المواد
 اتحاد الفروسية ينظم بطولة كأس وزارة الدفاع غداً
أبرز المواد
 جامعة القصيم تستضيف رئيس ديوان المظالم في لقاء مفتوح لمناقشة واقع ومستقبل القضاء الإداري في المملكة
منطقة القصيم
 رفع أكثر من 21 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء وإزالة 150 سيارة بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الجبير يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني
أبرز المواد
 أدبي تبوك ينظم ورشة تدريبية عن أساسيات الإخراج المسرحي
منطقة تبوك
ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”

ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”

أبرز المواد
مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13

مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13

منطقة الجوف
أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالاسياح بمناسبة إعادة تشكيله

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالاسياح بمناسبة إعادة تشكيله

أبرز المواد
المعلمة سلمى البديوي: مدارس بوابة المستقبل تصنع جيل الرؤية

المعلمة سلمى البديوي: مدارس بوابة المستقبل تصنع جيل الرؤية

منطقة الجوف

ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”

ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”
http://almnatiq.net/?p=831481
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” السيد بورغ برينده.
وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ بدر العساكر.
كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة السيد مارون كيروز.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالاسياح بمناسبة إعادة تشكيله

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالاسياح بمناسبة إعادة تشكيله
“الإسكان” تخصص مشروعا سكنيا لمنسوبي جامعة جازان

“الإسكان” تخصص مشروعا سكنيا لمنسوبي جامعة جازان
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق

ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*