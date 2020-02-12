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أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالاسياح بمناسبة إعادة تشكيله

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالاسياح بمناسبة إعادة تشكيله
http://almnatiq.net/?p=831491
المناطق _ بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة ، بحضور محافظ الأسياح محمد العريفي اليوم , رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأسياح هذال بن مزيد المطيري ، وأعضاء المجلس ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الجديد.

واستمع سمو أمير المنطقة لشرح مفصل من رئيس المجلس البلدي بالأسياح عن المهام والأعمال المناطة بالمجلس , موجهاً سموه بأهمية العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما يخدم أهالي المحافظة في مجال الخدمات البلدية ومتابعة المشاريع وسرعة إنهائها ، ووضع الحلول المناسبة لها , لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.

وثمّن سمو الأمير فيصل بن مشعل الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها , مشيراً إلى أن المجالس البلدية لها مكانتها ونتأمل منها المزيد من التوفيق والنجاح ، مشدداً على ضرورة التواصل والتعاون مع مختلف الفئات ذات العلاقة بعمل المجلس ، وأهمية التكامل مع الأجهزة التنفيذية في القطاع البلدي ، راجياً من الله العون والتوفيق للجميع.

من جهته ، أعرب رئيس وأعضاء المجلس البلدي عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة , وما استمعوا إليه من توجيهات , مؤكدين حرص الجميع على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بمحافظة الأسياح ويعود بالنفع والفائدة على الجميع ، مثمنين متابعة سموه لأعمال المجلس وحرص سموه الدائم والمتواصل على توفير الخدمات كافة التي يحتاجها المواطنون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، داعين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والآمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

 

 

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