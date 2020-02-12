مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13

الجوف _ محمد الحسن

بدأ مزارعوا منطقة الجوف المشاركين في مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الثالثة عشر ، من تسليم منتجات زيت الزيتون والزيتون المكبوس الى مختبر سلامة الاغذية بأمانة منطقة الجوف ، وذلك استعدادا للمشاركة في المهرجان الذي سوق ينطلق في 28 رجب 1441 بعد أن تم التسجيل الالكتروني في الموقع حيث بلغ عدد المشاركين 76 مزارع .

وبين سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ان استلام الانتاج من المزارعين يتم وفق آلية منظمة حيث تخضع جميع المنتجات للفحص الدقيق حسب المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة من خلال لجنة الفحص والجودة وباستخدام أحدث الاجهزة المخبرية في فحص الزيت والزيتون .

وأوضح الشرعان أن هذه الفحوصات تهدف إلى تشجيع المزارعين ومساعدتهم على رفع جودة إنتاجهم اضافة الى حماية المستهلك من الغش التجاري .

وتقوم لجنة الفحص والجودة برصد للنتائج النهائية للمشاركين وتحديد الفائزين بجائزتي صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف لافضل انتاج من زيت الزيتون والزيتون المكبوس ، وذلك بعد اعتمادها .