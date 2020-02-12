“مرسيّة” يخصص أولى الأحياء السكنية للإعلاميين في ضاحية الجوان بالرياض

المناطق - واس

أعلن مشروع “مرسية” الواقع ضمن ضاحية الجوان السكنية في الرياض عن تخصيص أحد أحياء المشروع للإعلاميين، وذلك ضمن بنود الشراكة الاستراتيجية للتمكين الإعلامي التي أطلقها معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة الأحد الماضي، حيث تتيح هذه الشراكة للإعلاميين الاستفادة من خدمات وحلول إسكانية متنوعة بمزايا خاصة من خلال برنامج “سكني”، إضافة إلى تشييد أحياء متكاملة ضمن الضواحي السكنية الكبرى التابعة للبرنامج.

وبدأ مشروع “مرسية” الذي تتولى فيه الشركة الوطنية للإسكان دور المطور الرئيسي باستقبال الراغبين في الحجز من الإعلاميين فور دخول الشراكة حيز التنفيذ، حيث يأتي ذلك في إطار التسهيلات والحلول السكنية التي توفرها وزارة الإسكان للمستفيدين على قوائم الدعم السكني من مختلف الفئات بما في ذلك الإعلاميين.

وسيوفّر “مرسية” الذي بدأ العمل على تنفيذه ويمتد على مساحة تزيد عن 2.7 مليون م2، حياً خاصاً للإعلاميين، حيث يضم المشروع كاملاً 5590 وحدة سكنية من نوع “فيلا” و590 وحدة من نوع “شقة”، ويتميز بموقعه شمال العاصمة الرياض، ويوفّر خدمات متكاملة تحقق مفهوم السكن النموذجي والحياة العصرية.

ويتميز المشروع بتصميمه الهندسي الفريد، إذ يضم وادياً اصطناعياً، كذلك عدد من المساحات الخضراء تجعل من المشروع معلماً من معالم مدينة الرياض، إضافة إلى مرافق تجارية وصحية واجتماعية ومدارس ورياض أطفال وبنوك ومساجد وأندية رياضية وغيرها.

وتشمل اتفاقية الشراكة بين “الإسكان” و”الإعلام” توفير خدمات وتسهيلات عدة للعاملين في المجال الإعلامي ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وباقة من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وإمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقاً لاشتراطات ومعايير برنامج “سكني”، كما تتيح الاتفاقية للإعلاميين المستحقين في البرنامج، الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عاماّ، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة “دعم المدنيين”.

وتنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج “الإسكان التنموي” التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيداً لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم.