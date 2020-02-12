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الملحق الثقافي المكلف في المملكة المتحدة يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

الملحق الثقافي المكلف في المملكة المتحدة يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

أبرز المواد

الملحق الثقافي المكلف في المملكة المتحدة يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

الملحق الثقافي المكلف في المملكة المتحدة يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=831520
المناطق - واس

التقى الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة المكلف الدكتور عبد العزيز بن صالح الردادي بمقر الملحقية في العاصمة لندن اليوم وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة شلهوب بن عبد الله الشلهوب .
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بما يخدم المملكة ويوصل رسالتها الإنسانية إلى جميع المجتمعات وخصوصًا الغربية، وذلك من خلال ما يقدمه المركز من جهود إغاثية وإنسانية حول العالم.
واستعرض الشلهوب المشاريع والبرامج الإنسانية التي يقدمها المركز ل 47 دولة حول العالم وخصوصاً اليمن ودورها في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
وأكد الدكتور الردادي اهتمامه البالغ بما يقوم به المركز من أعمال كبيرة تَصدَّر من خلالها المشهد الإنساني الدولي، حاثًا الطلاب المبتعثين والمبتعثات على إبراز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالغين في خدمة الإنسان والإنسانية في شتى بقاع الأرض.

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