أكبر معمّر في العالم يكشف “السر”: لهذا عشت كثيرا

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http://almnatiq.net/?p=831528
المناطق - وكالات

بات الياباني تشيتيسو واتانابي، البالغ من العمر 112 عاما و344 يوما، أكبر معمّر رجل في العالم، وذلك بعدما حصل الأربعاء على شهادة استحقاق من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في دار الرعاية التي يقيم بها.

وردا على سؤال حول سر عمره الطويل، قال واتانابي ببساطة شديدة: “لا تغضب وحافظ على ابتسامتك”.

وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع “بونساي”، وهو فن ياباني قديم يعنى بغرس وتربية شجيرات “قزمية” وتقليمها بأسلوب فني، وقدمت أعماله في العديد من المعارض.

وتخرج واتانابي من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل في شركة “نيبون ميجي شوغر” التي تعمل في مجل زراعة قصب السكر، حيث عاش في هذا البلد طيلة 18 عام.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييغاتا وعمل موظفا حكوميا هناك حتى تقاعده، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا باسم ماسازو نوناكا، وهو ياباني أيضا، وتوفي الشهر الماضي.

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