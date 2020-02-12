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وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=831541
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية اليوم، استهلها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لسموه.

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