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المنطقة الشرقية والرياض تجهزان السعودية والعراق وليبيا لبطولة كأس العرب للشباب

المنطقة الشرقية والرياض تجهزان السعودية والعراق وليبيا لبطولة كأس العرب للشباب
http://almnatiq.net/?p=831545
المناطق - واس

يقيم المنتخبان السعودي و العراقي تحت 20 عاماً لكرة القدم، معسكراً إعدادياً في المنطقة الشرقية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقتها الاثنين المقبل 17 فبراير ويستمر حتى 5 مارس بمشاركة 16 منتخباً.
وقسمت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات حيث ستقام المواجهات في ثلاث مدن هي الرياض والخبر والدمام بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة.
ودشن المنتخب السعودي أولى مواجهاته الودية أمام منتخب العراق الاثنين الماضي التي انتهت بفوز العراق 3-2، فيما سيتواجه المنتخبان للمرة الثانية ودياً غدا على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام .
وفي سياق متصل يقيم المنتخب الليبي هو الآخر معسكرا في الرياض بقيادة المدير الفني عياد القاضي، استعدادا لانطلاق الحدث المرتقب .
من جهة أخرى بدأت المنتخبات المشاركة بالتوافد على المملكة العربية السعودية إذ وصلت اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من بعثة المنتخب الفلسطيني لمدينة الدمام على أن تصل باقي البعثة خلال اليومين القادمين, فيما يصل غداً الخميس للعاصمة الرياض منتخب جيبوتي على أن يصل متخب المغرب يوم الجمعة .
وتصل 5 منتخبات يوم السبت القادم للرياض والمنطقة الشرقية وهي موريتانيا وتونس والجزائر والإمارات والكويت, ثم تبعاً بقية المنتخبات قبل انطلاق البطولة بيوم واحد .
يذكر أن 16 منتخباً يشاركون في البطولة، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى “الخبر”، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية “الرياض”، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالثة “الدمام”، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة “الرياض”.

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