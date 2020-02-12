احدث الأخبار

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا
أبرز المواد
 جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة
منطقة تبوك
 توقعات بحدوث عصر جليدي قصير
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”
أبرز المواد
 “نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تفتح القبول والتجنيد الموحد برتبة “جندي” لحملة الثانوية
أبرز المواد
 رئيسة مجلس النواب البحريني تستقبل سفير خادم الحرمين لدى البحرين
أبرز المواد
 المنطقة الشرقية والرياض تجهزان السعودية والعراق وليبيا لبطولة كأس العرب للشباب
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 تقرير دولي يفضح شركات الاستيطان.. إشادة فلسطينية وغضب إسرائيلي
أبرز المواد
 خفايا ومستجدات “كورونا” ندوة علمية وتوعوية بجامعة المجمعة
منطقة الرياض
 الذهب يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة
أبرز المواد
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا

أبرز المواد
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة

منطقة تبوك
توقعات بحدوث عصر جليدي قصير

توقعات بحدوث عصر جليدي قصير

أبرز المواد
اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”

اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”

أبرز المواد

رئيسة مجلس النواب البحريني تستقبل سفير خادم الحرمين لدى البحرين

رئيسة مجلس النواب البحريني تستقبل سفير خادم الحرمين لدى البحرين
http://almnatiq.net/?p=831551
المناطق - واس

استقبلت معالي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
ونوهت رئيسة مجلس النواب خلال الاستقبال بعمق العلاقات الأخوية، التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات والقطاعات، معربة عن بالغ التقدير لجهود المملكة العربية السعودية ودورها القيادي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

روابط ذات صلة

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا
توقعات بحدوث عصر جليدي قصير

توقعات بحدوث عصر جليدي قصير
اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”

اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*