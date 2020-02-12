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“نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري

“نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري

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“نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري

“نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري
http://almnatiq.net/?p=831556
المناطق - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها قامت بالتحقيق الإداري مع عدد (475) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد (1294) شخصاً، حيث جرى إيقاف (386) شخصاً – وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية – لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي, وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً (170) مليون ريال, وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أياً من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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