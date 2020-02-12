احدث الأخبار

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة
منطقة تبوك
 توقعات بحدوث عصر جليدي قصير
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”
أبرز المواد
 “نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تفتح القبول والتجنيد الموحد برتبة “جندي” لحملة الثانوية
أبرز المواد
 رئيسة مجلس النواب البحريني تستقبل سفير خادم الحرمين لدى البحرين
أبرز المواد
 المنطقة الشرقية والرياض تجهزان السعودية والعراق وليبيا لبطولة كأس العرب للشباب
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 تقرير دولي يفضح شركات الاستيطان.. إشادة فلسطينية وغضب إسرائيلي
أبرز المواد
 خفايا ومستجدات “كورونا” ندوة علمية وتوعوية بجامعة المجمعة
منطقة الرياض
 الذهب يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة
أبرز المواد
 أكبر معمّر في العالم يكشف “السر”: لهذا عشت كثيرا
أبرز المواد
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة

منطقة تبوك
توقعات بحدوث عصر جليدي قصير

توقعات بحدوث عصر جليدي قصير

أبرز المواد
اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”

اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة “وهج”

أبرز المواد
“نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري

“نزاهة”: إيقاف 386 شخصا لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري

أبرز المواد

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة

http://almnatiq.net/?p=831565
المناطق- تبوك

بدأت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تسليم الدفعة الثانية لمستفيدات برنامج مشروعي من الأسر المنتجة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية كجهة ممولة للمشروع.
وتعد هذه المرحلة امتدادا لسابقتها ووصل مبلغ التمويل إلى 500 ألف ريال استفاد منها 21 مشروعا في مجموع المرحلتين.
حيث سلم الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن أحمد بدوي الشريف المبالغ المخصصة للمستفيدات بحضور عضوتي مجلس إدارة الجمعية نجلاء سليمان الشامان والدكتورة عائشه سويلم العطوي
يذكر أن “مشروعي” يعد برنامج تمويلي اجتماعي يقدم قروضا للباحثين عن العمل وأصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة بتقديم تمويل يصل إلى 50 ألف ريال بدون فوائد وتمتد فترة سداده إلى 60 شهر ويهدف إلى تقديم قروض بدون فوائد لتمويل المشروعات متناهية الصغر ولأصحاب الحرف والمهن.

روابط ذات صلة

أدبي تبوك ينظم ورشة تدريبية عن أساسيات الإخراج المسرحي

أدبي تبوك ينظم ورشة تدريبية عن أساسيات الإخراج المسرحي
إصابة شخص واختناق طفل في حريق منزل بتبوك

إصابة شخص واختناق طفل في حريق منزل بتبوك
تعليم تبوك يناقش خطط تطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه

تعليم تبوك يناقش خطط تطوير قطاع التعليم الأهلي والاستثمار فيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*