جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تدعم الأسر المنتجة

المناطق- تبوك

بدأت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تسليم الدفعة الثانية لمستفيدات برنامج مشروعي من الأسر المنتجة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية كجهة ممولة للمشروع.

وتعد هذه المرحلة امتدادا لسابقتها ووصل مبلغ التمويل إلى 500 ألف ريال استفاد منها 21 مشروعا في مجموع المرحلتين.

حيث سلم الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن أحمد بدوي الشريف المبالغ المخصصة للمستفيدات بحضور عضوتي مجلس إدارة الجمعية نجلاء سليمان الشامان والدكتورة عائشه سويلم العطوي

يذكر أن “مشروعي” يعد برنامج تمويلي اجتماعي يقدم قروضا للباحثين عن العمل وأصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة بتقديم تمويل يصل إلى 50 ألف ريال بدون فوائد وتمتد فترة سداده إلى 60 شهر ويهدف إلى تقديم قروض بدون فوائد لتمويل المشروعات متناهية الصغر ولأصحاب الحرف والمهن.