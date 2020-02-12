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الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا
http://almnatiq.net/?p=831568
المناطق - وكالات

شهدت الليرة التركية هبوطا جديدا أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2019.

وهبطت الليرة التركية، اليوم، حوالي 0.8%، بعد أن حذر الرئيس رجب طيب أردوغان، قوات الحكومة السورية، من مواصلة استهداف الجنود الأتراك في شمال غرب سوريا.

وبحلول الساعة 17.10 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة 0.6% عن الإغلاق السابق البالغ 6.0170.

وفي وقت سابق من اليوم، هبطت الليرة 0.79% إلى 6.0650 للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثامن والعشرين من مايو 2019.

من يشار إلى أن 13 جنديا تركيا قتلوا قي محافظة إدلب خلال أسبوع واحد، في قصف من قوات الحكومة السورية، ما أثار قلقا من اتساع الصراع بين البلدين الجارين.

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