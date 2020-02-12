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أكثر من “36” الف مستفيد ومستفيدة من خدمات ذوي الإعاقة بالرياض

أكثر من “36” الف مستفيد ومستفيدة من خدمات ذوي الإعاقة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=831571
المناطق-الرياض

تمكنت وحدتي الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة أشهر الماضية من إنهاء اجراءات الطلبات لأكثر من “36” الف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم بعد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

وتشمل الطلبات تقديم الخدمات التالية ” الإعانة المالية حسب درجة الإعاقة ، والبدل المادي للأجهزة الطبية ، وخدمات تسهيل التنقل لذوي الإعاقة وهي بطاقات تخفيض أجور الإركاب وبطاقة التسهيلات المرورية ، كذلك خطابات البنك وبطاقات الصراف ، والتحويلات الطبية للمستشفيات وادخال البيانات وطلبات تقييم الإعاقة و أرشفة معلومات المستفيد وحفظها بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة ” .

اوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي أن هذه الخدمات تأتي لتؤكد حرص الدولة -حفظها الله- ممثلةً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تذليل كافة الصعوبات وتوفير جميع الإمكانيات لضمان الحياة الكريمة لفئات ذوي الإعاقة من الجنسين وايجاد مستقبل افضل لهم ودمجهم بالمجتمع .

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