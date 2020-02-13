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التحالف يؤكد الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك

التحالف يؤكد الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك

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التحالف يؤكد الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك

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المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي التزام القوة بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المالكي خلال جلسة صحفية مشتركة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين مع الوكالات العربية والغربية بلندن، أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية، مبيناً أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.
وأشار إلى أن الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية.
كما جدد المالكي التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف.

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