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“الصحة العالمية”: نشهد استقرارا بعدد الإصابات بـ “كورونا” في الصين لكنه قد يتطور باتجاهات مختلفة

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“الصحة العالمية”: نشهد استقرارا بعدد الإصابات بـ “كورونا” في الصين لكنه قد يتطور باتجاهات مختلفة

“الصحة العالمية”: نشهد استقرارا بعدد الإصابات بـ “كورونا” في الصين لكنه قد يتطور باتجاهات مختلفة
http://almnatiq.net/?p=831579
المناطق - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية رصدها استقرارا في عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” في الصين، مشددة مع ذلك على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنه “تم رصد استقرار في عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا في الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير”، وشدد في هذا السياق على أن التفشي قد يتطور بأي اتجاه.

وشدد غيبريسوس على أن فريق الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذي ينشط حاليا في الصين، قد “حقق تقدما جيدا” في عمله، معربا عن أمله في أن يكون هناك “مزيد من الأخبار قريبا”.

وتابع المدير العام للمنظمة: “علينا توحيد الجهود من أجل مكافحة هذا العدو المشترك الذي لا يحترم الحدود”.

من جانبه، ذكر الخبير في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن سلوك فيروس “كورونا” خارج مقاطعة هوبي، يتميز “بدرجة أقل من العدوانية والتسرع، ما يمثل إشارة جيدة”.

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