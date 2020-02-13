تلبية احتياجات السوق من الكوادر الوطنية في 5 تخصصات “سيبرانية”

المناطق - الرياض

شرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، في دعم تدريب السعوديين الباحثين والباحثات عن عمل في 5 مجالات في الأمن السيبراني هي: الحوكمة والمخاطر والامتثال، واختبار الاختراق وتقييم الثغرات، والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، وعمليات الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية، وذلك نظراً لأهمية هذه التخصصات وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الوطني، وبوصفها من المهن النوعية والمطوبة في سوق العمل، التي يسعى “هدف” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عليها، بما يضمن مشاركة أبناء وبنات الوطن في مثل هذا النوع من المجالات والتخصصات الهامة.

ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، في إطار اتفاقية مبرمة بين “هدف” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لدعم تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز فرص توظيفهم لشغل وظائف القطاع الخاص.

ونصت الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، على الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه، وتسهيل إجراءات تنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية، على أن تتولى الهيئة تزويد الصندوق بقائمة المرشحين للتدريب قبل بداية البرنامج التدريبي، وتزويد الصندوق بتقارير دورية لسير البرنامج التدريبي النظري والعملي.

وتقتضي الاتفاقية، ضرورة التحقق من أهلية المتدربين وفق الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية، وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون ممن سبق له الاستفادة من نفس البرنامج.