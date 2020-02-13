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الولايات المتحدة تحذّر إيران من تجاهل معايير مجموعة العمل المالي

الولايات المتحدة تحذّر إيران من تجاهل معايير مجموعة العمل المالي
http://almnatiq.net/?p=831583
المناطق - الرياض

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية إيران من عدم الالتزام بتعهداتها لمجموعة العمل المالي “فاتف”، وبما تنص عليه توصياتها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في البيان الصادر عن المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس: ” يجب معاملة إيران كغيرها من الدول، وأن كل دولة في العالم تقريبًا تبنت معايير “فاتف”، وهي الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال”.
وأضاف البيان أن خطة العمل الإيرانية بموجب “فاتف”، انتهت مدة صلاحيتها في 2018م، وأن طهران فشلت في الوفاء بتعهداتها بما في ذلك تبني معاهدة باليرمو الأممية ومعاهدة تمويل الإرهاب.
وختم بيان المتحدثة باسم الخارجية بالقول “حان الوقت لتكمل إيران خطة العمل التي وافقت عليها في 2016م وإلا ستواجه إعادة فرض جميع الإجراءات المضادة”.

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