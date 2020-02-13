مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

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مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=831584
المناطق - الرياض

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.
وخضع نص القرار الذي أعدّته بريطانيا وأقر بـ 14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.

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