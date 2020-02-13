اختتام ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع بإعلان 10 توصيات

المناطق - فضه عطيف:

اختتم ملتقى خدمة المجتمع الذي نظمته جامعة جازان أعماله مساء اليوم، بصدور 10 توصيات، تستهدف تمكين أفراد المجتمع ببناء مهاراتهم بما يحقق رؤية الوطن 2030،

وتقديم برامج تدريبية عصرية ومشاريع بحثية، تستجيب للتحديات التنموية والتطورات المعاصرة المتلاحقة في مجال التوظيف، وما أفرزته من مهن ومهارات جديدة.

وخرج الملتقى بـ 10 توصيات أبرزها: دعم وبناء المشاركة المجتمعية لتعزيز المواطنة المسؤولة،

وتعزيز وتحفيز الابتكار الاجتماعي، وتشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي، وبناء استراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، وتأسيس شركات ناشئة تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.

وأعرب معالي مدير جامعة جازان عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعايته الدائمة للجامعة وتشجيعه لمنسوبيها في كل المحافل والفعاليات، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على دعمه الكبير لمسيرة الجامعة لخدمة شباب وشابات الوطن والمنطقة، كما وجه معالي مدير الجامعة شكره لمعالي وزير التعليم وحرصه الدائم على تميز الجامعة ومتابعة دورها وخططها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

التوصيات:

دعم المشاركة المجتمعية والمواطنة المسؤولة ببناء مهارات الأفراد وتوفير المنح الدراسية، وبرامج التأهيل القيادي، وبرامج تمكين الأسر.

تعزيز وتحفيز الابتكار الاجتماعي وشركات الريادة الاجتماعية، وزيادة وتشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي.

بناء استراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية وتوفير التسهيلات لتشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال.

تأسيس شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف تفعيلا للهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030.

تشجيع مبادرات تعزيز ممارسة الرياضة في مؤسسات التعليم العالي تحقيقًا لرؤيه المملكة ٢٠٣٠.

إنشاء وتهيئة المرافق والساحات الرياضية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني.

إجراء المزيد من الدراسات حول استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في دعم برامج خدمة المجتمع وما توفره من فرص.

تمكين المرأة في الخدمة المدنية وسوق العمل، وتحسين آليات التوظيف والتدريب.

إعداد برامج تدريبية متطورة، ودورات متقدمة، تؤهل المرأة للعمل ضمن رؤية 2030م.

توعية المجتمع بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل وتقديم النماذج الناجحة.