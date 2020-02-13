رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

أبرز المواد
«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

أبرز المواد
«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

أبرز المواد
وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

أبرز المواد

مخاوف كورونا.. نوكيا تلغي مشاركتها بمعرض تجاري

مخاوف كورونا.. نوكيا تلغي مشاركتها بمعرض تجاري
http://almnatiq.net/?p=831600
المناطق_الرياض

بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد ، ستلغي شركة الاتصالات الفنلندية “نوكيا” مشاركتها في المؤتمر العالمي المزمع للهواتف المحمولة في برشلونة

وقالت نوكيا الأربعاء: “بدلا من الاجتماع مع الزبائن وأصحاب المصالح في برشلونة، تعتزم نوكيا اللجوء بشكل مباشر إلى الزبائن بسلسلة من أحداث “نوكيا لايف”

وكانت شركة اريكسون” السويدية المنافسة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تحضر الحدث المقام في برشلونة، حيث تعرض شركات التكنولوجيا منتجاتها وتنظم ندوات

واستأنفت الشركات الصينية الإنتاج، خلال اليومين الماضيين، بعد عطلة عيد الربيع، متجاوزة مخاوف فيروس كورونا الجديد مع تحسين أعمال مكافحة الوباء بصورة علمية

وقالت وسائل إعلام صينية، بسبب انتشار كورونا خلال عطلة عيد الربيع التقليدية ترك الفيروس تأثيرات سلبية على السياحة والمطاعم والترفيه وغيرها من قطاعات الخدمات

ونبهت ” إذا تم تمديد العطلة مرة أخرى أو تأجل استئناف الإنتاج فسيؤثر هذا بشدة على القطاع الصناعي أيضا”

وأصدر مجلس الدولة الصيني إشعارا خاصا أكد فيه ضرورة استئناف إنتاج الشركات بصورة منتظمة مع تحسين أعمال مكافحة الوباء بصورة علمية

روابط ذات صلة

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»
«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً
«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*