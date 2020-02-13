مخاوف كورونا.. نوكيا تلغي مشاركتها بمعرض تجاري

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بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد ، ستلغي شركة الاتصالات الفنلندية “نوكيا” مشاركتها في المؤتمر العالمي المزمع للهواتف المحمولة في برشلونة

وقالت نوكيا الأربعاء: “بدلا من الاجتماع مع الزبائن وأصحاب المصالح في برشلونة، تعتزم نوكيا اللجوء بشكل مباشر إلى الزبائن بسلسلة من أحداث “نوكيا لايف”

وكانت شركة اريكسون” السويدية المنافسة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تحضر الحدث المقام في برشلونة، حيث تعرض شركات التكنولوجيا منتجاتها وتنظم ندوات

واستأنفت الشركات الصينية الإنتاج، خلال اليومين الماضيين، بعد عطلة عيد الربيع، متجاوزة مخاوف فيروس كورونا الجديد مع تحسين أعمال مكافحة الوباء بصورة علمية

وقالت وسائل إعلام صينية، بسبب انتشار كورونا خلال عطلة عيد الربيع التقليدية ترك الفيروس تأثيرات سلبية على السياحة والمطاعم والترفيه وغيرها من قطاعات الخدمات

ونبهت ” إذا تم تمديد العطلة مرة أخرى أو تأجل استئناف الإنتاج فسيؤثر هذا بشدة على القطاع الصناعي أيضا”

وأصدر مجلس الدولة الصيني إشعارا خاصا أكد فيه ضرورة استئناف إنتاج الشركات بصورة منتظمة مع تحسين أعمال مكافحة الوباء بصورة علمية