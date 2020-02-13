«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

المناطق_الباحة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عنايتها بالمناطق الأثرية والتاريخية في منطقة الباحة، وأبدت الهيئة استعدادها لتوفير كل الإمكانيات لتطوير القطاع مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وتسويق منتجاتها

ورحب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، خلال اجتماعه أمس بأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمقر الهيئة بمدينة الرياض، بالتعاون مع إمارة المنطقة في سبيل تطوير وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بالباحة

فيما ثمّن أمير المنطقة أهمية جهود الهيئة في تطوير القطاع السياحي بالمنطقة، منوهاً باهتمام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمواقع السياحية التي تتميز بها المنطقة من تنوع سياحي وتضاريسي وكذلك العمق التاريخي للعديد من المواقع التاريخية في المنطقة وأهمية شراكة الهيئة في تطوير البنية الأساسية التي تخدم التنمية السياحية وتستقطب الزائر وترفع من مستوى الجاهزية لاستقباله، ووعد الأمير حسام بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للهيئة وشركائها للنهوض بالقطاع السياحي بمختلف محافظات ومراكز المنطقة