رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

أبرز المواد
«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

أبرز المواد
«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

أبرز المواد
وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

أبرز المواد

«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً
4a55c975-1c81-4362-9e22-7b0fa45113af
http://almnatiq.net/?p=831602
المناطق_الباحة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عنايتها بالمناطق الأثرية والتاريخية في منطقة الباحة، وأبدت الهيئة استعدادها لتوفير كل الإمكانيات لتطوير القطاع مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وتسويق منتجاتها

ورحب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، خلال اجتماعه أمس بأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمقر الهيئة بمدينة الرياض، بالتعاون مع إمارة المنطقة في سبيل تطوير وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بالباحة

فيما ثمّن أمير المنطقة أهمية جهود الهيئة في تطوير القطاع السياحي بالمنطقة، منوهاً باهتمام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمواقع السياحية التي تتميز بها المنطقة من تنوع سياحي وتضاريسي وكذلك العمق التاريخي للعديد من المواقع التاريخية في المنطقة وأهمية شراكة الهيئة في تطوير البنية الأساسية التي تخدم التنمية السياحية وتستقطب الزائر وترفع من مستوى الجاهزية لاستقباله، ووعد الأمير حسام بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للهيئة وشركائها للنهوض بالقطاع السياحي بمختلف محافظات ومراكز المنطقة

روابط ذات صلة

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»
«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً
وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*