رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

أبرز المواد
«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

أبرز المواد
«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

أبرز المواد
وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

أبرز المواد

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»

رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=831603
المناطق_الرياض

شهدت الهند، واقعة مأساوية، حيق أقدم رجل على الانتحار شنقا لحماية عائلته من فيروس كورونا بعدما اعتقد أنه مصاب، لكن المفاجأة أن الأطباء اكتشفوا أنه غير مصاب بعد ذلك

وكان الرجل صاحب الـ 50 عاما، يخشى أن ينقل الفيروس إلى أسرته، حيث كان مقتنعًا بأنه مصاب بالكورونا بعد زيارة مستشفى محلي نظرا لأنه يشكو من مشاكل في القلب

وحاول أفراد عائلته إقناعه بأنه لم يصب بالفيروس، لكنه كان مصرا على أنه مصاب، وذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات تتعلق بأمراض القلب، وأخبره الأطباء أن يرتدي كمامة فأساء فهمهم واعتقد أنه مصاب بكورونا

وأوضح نجل المنتحر، أن والده بحث عن أعراض الفيروس عبر الإنترنت، وأقتنع بأن أعراضه مطابقة للوباء، فاتخذ إجراءً صارمًا بشنق نفسه خارج المنزل

روابط ذات صلة

«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً
«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً

«السياحة» تعد بتطوير المواقع الأثرية بالباحة ً
وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع “طالبان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*