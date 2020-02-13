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طقس اليوم: الغبار يضرب 7 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: الغبار يضرب 7 مناطق بالمملكة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والرياض كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة.

وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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