«الطاقة الأمريكية»: 310 آلاف برميل نفط تراجع طلبها عالمياً ً

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خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يومياً، تزامناً مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي فايروس كورونا

وخفضت الوكالة الحكومية تقدير الطلب العالمي على النفط الخام في عام 2020 بزيادة قدرها 1.03 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 101.74 مليون برميل يومياً. وبينت الوكالة أن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي يعكس أيضاً درجات حرارة أدفأ من المعتاد في يناير في معظم النصف الشمالي من العالم

وتفترض توقعات إدارة معلومات الطاقة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً من مارس حتى مايو بسبب تراجع الطلب العالمي المتوقع في أوائل 2020. وقالت إدارة معلومات الطاقة: «متوسط إنتاج (أوبك) في 2020 من المتوقع أن يبلغ 28.9 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي». وأبلغت مصادر «رويترز» الأسبوع الماضي أن لجنة فنية تقدم المشورة لتحالف «أوبك+» اقترحت خفضاً إضافياً قدره 600 ألف برميل يومياً في إنتاج النفط