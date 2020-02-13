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“هدف” وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يوقعان اتفاقية لدعم توظيف الخريجين

“هدف” وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يوقعان اتفاقية لدعم توظيف الخريجين
http://almnatiq.net/?p=831638
المناطق_الرياض

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الرياض، اتفاقية  لدعم مكاتب التوظيف الجامعي، وذلك لدعم توظيف الطلاب من خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

ووقع الاتفاقية الأستاذ أحمد بن سعود المجيّش نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم التوظيف والدكتور مشاري بن عيّاد العصيمي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، ضمن مبادرة هدف في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، وكذلك إيجاد آليات دعم مناسبة للوصول إلى تحقيق أهدافه.

وسبق أن وقع الصندوق والجامعة اتفاقية مماثلة في ديسمبر 2018. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الصندوق على تقديم الدعم والتدريب لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيها، على الاستفادة من برامج الصندوق التي يوفرها لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ومن بينها منصة “سبل” الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية وصيفي.

وتسهم الاتفاقية في تحسين اداء التوظيف للخريجين، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل، وتقديم التدريب النوعي لهم، وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع وأفكار إبداعية لمساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من أجل تمكينهم من الحصول على عمل في القطاع الخاص.

 

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