العمل عبادة محاضرة للشيخ المغامسي في مدني جازان ..

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ألقى إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي، بمصلي مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، محاضرة توعوية تحت عنوان “العمل عبادة” تحدّث فيها عن مفهوم الرحمة في العمل والاسراء والمعراج وربط بينها وبين أعمال الدفاع في عرض جميل ، وذلك بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد دكتور عبدالله بن عايض الشهري .

وقال الشيخ المغامسي، خلال المحاضرة: إن الرحمة لا تقتصر على الشفقة وتحسس حاجات الناس فقط بل هناك أمور تدخل في مجال الرحمة كعمليات الاطفاء والإنقاذ في الحوادث بأنواعها مشدداً على أهمية العمل الجماعي لما فيه مساعدة الناس في المحن ومنها ما يقوم به رجال الدفاع المدني من جهود في عمليات الانقاذ والاطفاء وجهودهم البارزة في الكوارث والأزمات وأن جميع هذه الأعمال من الاحسان متى ماتم احتساب أجري الدنيا والأخرة ، معرجاً على أهمبة التعاون في اعمال الدفاع المدني ودعم الاهمال التطوعية بالمجتمع .

وشهدت المحاضرة حضورًا كثيفًا من رجال الدفاع المدني الذين حرصوا على الحضور والاستفادة من المحاضرة.

وفيه نهاية المحاضرة شكر الشيخ المغامسي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على حسن وحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.

من جهته أشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد دكتور عبدالله بن عايض الشهري بجهود الشيخ المغامسي في الدعوة ونشر العلم موضحا أهمية أن يسعى الدعاة والمشائخ الى تعزيز القيم الدينية والوطنية بين كافة أطياف المجتمع.