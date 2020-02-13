سوريا.. رفع سقف القروض العقارية 3 أضعاف

المناطق_وكالات

وافق مصرف سوريا المركزي على مقترح رفع سقوف القروض السكنية، التي يمنحها المصرف العقاري السوري، وذلك بعد أكثر من عامين من المناقشات

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن سقف القرض السكني أصبح للشراء 15 مليون ليرة بدلا من 5 ملايين ليرة، والقرض السكني للترميم 4 ملايين ليرة بدلا من 2 مليون ليرة

وأوضح مدير عام المصرف العقاري السوري مدين علي، أنه سيتم إنجاز تعليمات تنفيذية بخصوص هذا القرار وتعميم السقوف الجديدة للقروض السكنية على فروع المصرف خلال الأسبوع القادم ليتم المباشرة والعمل بها

واعتبر أن هذا القرار له أهمية كبيرة لجهة تمكين شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه القروض لتمويل احتياجاتهم للسكن من شراء أو ترميم أو تنفيذ أعمال الإكساء

وأكد أن هذه القروض متاحة لكل المواطنين وسيتم العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول عليها، خاصة وأن الظروف العامة التي رافقت سنوات الحرب على سوريا ضاعفت الحاجة لدى الكثير من المواطنين لسكن جديد أو ترميم منازلهم السابقة

وحول مدى كفاية سقف قرض 15 مليون ليرة لشراء مسكن في ظل الأسعار الحالية، بين المدير العام أن هذا التعديل مهم وسيتم بعد تنفيذه اختبار حاجة السوق ومدى تلبية هذا السقف لحاجة المواطن، وبناء عليه ستتم إعادة النظر وبحث جدوى هذه السقوف للقروض السكنية ورفع سقوف هذه القروض مجددا في حال كانت هناك حاجة

وأكد أن هناك خطة شاملة لدى المصرف العقاري لتطوير خدماته وتبسيط إجراءات الحصول على التسهيلات الإنمائية والقروض عبر فروعه