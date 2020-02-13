أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات محتملة بين المملكة وروسيا

المناطق-الرياض

أعلن “الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة”، إن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة، واستثمار محتمل تفوق قيمته 10 مليارات دولار.

وأفاد الصندوق بأن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع، لاستئناف محادثاتهم مع الشركات الروسية.

وتأسس “الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة” في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية في روسيا، وفي العام 2015 أنشأ الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF شراكة استراتيجية طويلة الأجل.

ولدى الصندوق تجارب ناجحة في أكثر من 70 مشروعا بقيمة 1.5 تريليون روبل بمشاركة مستثمرين أجانب.