تعليم القصيم تحقق المركز الأول في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين 

من جانبه هنأت مدير عام إدارة الموهبين بوزارة التعليم سارة بنت عمر الحمود , مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح حيث قدمت شكرها وتقديرها للمدير العام على جهوده الواضحة والدور البارز للإدارة العامة والتي أسهمت في استمرار الإدارة العامة بتميزها ضمن ترتيب المراكز الثلاث الأولى لثلاثة أعوام متتالية .

وأشادت الحمود بخطاب شكر وتقديربالدعم والمساندة للطالبات الموهوبات من إدارة تعليم القصيم وإحداثها حراك توعوي وثقافي ساهم في نشر ثقافة الموهبة ، كما قدمت شكرها في الخطاب لأعضاء فريق العمل كافة وفي مقدمتهم المساعدة للشؤون التعليمية هيفاء اليوسف ومديرة إدارة الموهوبات هند النويصري ومديرة الصلاحية ابتسام المحضار لما كان لهن من دور بارز في هذا الإنجاز.

من جهته قدم المدير العام شكره للمساعدة التعليمية ولجميع منسوبات إدارة الموهوبات على جهودهن المبذولة والمثمرة في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.