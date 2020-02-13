دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بتبوك يودع أولى جولاته التنافسية

المناطق_علي العميري

اختتمت أمس بمدينة تبوك الجولة الأولى من بطولة “دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم ٢٠٢٠، والتي يشارك فيها ٢٠ فريقاً من أحياء مدينة تبوك, تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وتستعد الفرق لخوض الجولة الثانية من عمر البطولة ومنها إلى الجولة الثالثة والأخيرة، ليتم بعد ذلك الإنتقال لدوري الثمانية الذي ستقام مباريته على أرض ملاعب حدائق الأمراء وتنتهي بخروج المغلوب ، ومنها إلى النهائي الذي ستحتضنه مدينة الملك خالد الرياضية في اليوم الرابع من الشهر القادم.

بدوره أثنى رئيس مجلس إدارة الرابطة محمد بن حمود الشهري على المستوى المشرف الذي ظهرت به الفرق المتنافسة، كما أثنى على المستويين التنظيمي والفني الذي ظهرت عليه البطولة في جولتها الأولى ، وقال : إن الجميع يعمل مدركاً أهمية هذه البطولة في ظل مايقع على عاتق الرابطة من مهام لتفعيل بادرة اللياقة البدنية بين شباب المنطقة، تماشيا اهداف وتطلعات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ، ولهذا جاءت هذه النسخة من البطولة لتحقيق ذلك ضمن رزنامة الأعمال التي ستعمل عليها في هذا العام ، مشيرا الى أن الرياضة تشكل واجهة رئيسية للمنطقة وشبابها، باعتبارها عنوان حضارة ومستقبل صحي – بمشيئة الله – للشباب ، داعيا الجماهير الرياضية إلى للاستمرار في دعم الفرق المتنافسة والتي أنهت هذه الجولة بتنافسات متقاربة، سائلاً الله التوفيق لجميع المشاركين .