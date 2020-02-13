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توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

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توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
http://almnatiq.net/?p=831691
المناطق - واس

أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مذكرة تفاهم, تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.
وجرت مراسم التوقيع بين معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان.
ويأتي هذا التعاون تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات وتحقيقاً لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالاً للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
بعد ذلك كرم معالي رئيس الحرس الملكي معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
حضر التوقيع معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.

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