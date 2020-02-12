جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء

الجوف - محمد الحسن

ضمن برنامج كسوة الشتاء استقبلت جمعية البر الخيريه بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف تبرع سخي من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف عبارة عن 250 فروه رجالي وقد تم توزيعها على مستفيدي الجمعية .

كما استقبلت الجمعية عدد 655 سلة غذائية دعما لمستفيدي الجمعية من مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي بحضور ممثل المؤسسه وبحضور الأستاذ سلامة سعد اللويمي رئيس مجلس الجمعيات بمنطقةالجوف .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيريه بدومة الجندل الأستاذ خالد بن أحمد السعدون ‏أن مجموع المساعدات الإجتماعية وإجمالي المبالغ المصروفة خلال شهر يناير 2020 م على النحو التالي : كفالة الأيتام بلغت مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر يناير 2020 م 28800 ريال لعدد 192 يتيم .

‏وكفالة الأسر بلغت مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر يناير 2020 م 6900 ريال لعدد 23 أسرة معرباً عن شكره لكل من ساهم ويساهم في دعم الجمعية لتواصل أعمالها الإنسانية لمستفيديها، داعياً الله أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم .

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم

0530322544

وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034

موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت

http://www.alkhiria.org/