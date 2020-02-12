احدث الأخبار

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء
منطقة الجوف
 الجوازات تدعو المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من تطبيق “إشارة”
أبرز المواد
 “الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” يؤهل “طلاب داون” لسوق العمل
منطقة القصيم
 بهذه الطريقة تواجه كورونا في المطارات
أبرز المواد
 قريباً .. قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع (طفرة)
أبرز المواد
 “البلديات” و “الدفاع المدني” تصدران رخصة فورية موحدة للمنشآت التجارية .. والرقابة لاحقة
أبرز المواد
 الرياض الأقل .. هنا درجات الحرارة اليوم في المملكة
أبرز المواد
 دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بتبوك يودع أولى جولاته التنافسية
أبرز المواد
 بلدية سيهات تزيل 9 مسالخ و38 حوشا غير مُرخصة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنظم مسيرة “شرقية خضراء” في جزيرة المرجان بالدمام السبت القادم
أبرز المواد
جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء

منطقة الجوف
الجوازات تدعو المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من تطبيق “إشارة”

الجوازات تدعو المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من تطبيق “إشارة”

أبرز المواد
“الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة

“الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة

أبرز المواد
توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أبرز المواد

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء
http://almnatiq.net/?p=831700
الجوف - محمد الحسن

ضمن برنامج كسوة الشتاء استقبلت جمعية البر الخيريه بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف تبرع سخي من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف عبارة عن 250 فروه رجالي وقد تم توزيعها على مستفيدي الجمعية .

كما استقبلت الجمعية عدد 655 سلة غذائية دعما لمستفيدي الجمعية من مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي بحضور ممثل المؤسسه وبحضور الأستاذ سلامة سعد اللويمي رئيس مجلس الجمعيات بمنطقةالجوف .                             

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيريه بدومة الجندل الأستاذ خالد بن أحمد السعدون ‏أن مجموع المساعدات الإجتماعية وإجمالي المبالغ المصروفة خلال شهر يناير 2020 م على النحو التالي : كفالة الأيتام بلغت مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر يناير 2020 م  28800  ريال لعدد 192 يتيم .
‏وكفالة الأسر بلغت مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر يناير 2020 م  6900  ريال لعدد 23 أسرة معرباً عن شكره لكل من ساهم ويساهم في دعم الجمعية لتواصل أعمالها الإنسانية لمستفيديها، داعياً الله أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم .

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم
0530322544
وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034
موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت
http://www.alkhiria.org/

روابط ذات صلة

مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13

مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13
المعلمة سلمى البديوي: مدارس بوابة المستقبل تصنع جيل الرؤية

المعلمة سلمى البديوي: مدارس بوابة المستقبل تصنع جيل الرؤية
سمو أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة والطالب الدغماني الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم

سمو أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة والطالب الدغماني الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*