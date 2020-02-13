قيم الأخوة والتسامح تجمع المشاركين في اللقاء الكشفي الدولي بالشارقة

الشارقة - مبارك الدوسري

بالرغم من عدم مرور 72 ساعة على بدء انطلاقة اللقاء الكشفي الدولي التاسع ، الذي يُنظم بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الأمارات العربية المتحدة – حاكم الشارقة- راعي الحركة الكشفية بالإمارة ، إلا أن الأخوة والحب والوئام الذي حدث بين 250 جوالاً يمثلون 94 دولة من حول العالم ، يشعرك أن العلاقة بينهم منذ فترة طويلة .

لقد نجح المخططون والمنفذون للبرنامج من مفوضية الشارقة بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات والمنظمة الكشفية العربية خلال تلك الفترة الوجيزة بتأكيد أن الشارقة تهتم بقيم المحبة والتسامح، وتحافظ على الإنسانية بكل معانيها الكاملة ، وإن الإمارات العربية المتحدة رسخت مبادئ العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر بين الأديان والأعراق والثقافات وجعلته نهجاً ثابتاً في كل أمورها مع الآخرين .

في هذا اللقاء تستشعر ما قاله مؤسس الحركة الكشفية بادن باول ” أننا نريد أن يتمتع الجيل الجديد باتساع الأفق .. ويعمل على نشر مبادئ الأخوة والاعتراف بأننا إخوة مهما كانت الأديان أو الأعراق أو الدول” .

جميعهم يؤكدون في مداخلاتهم ومشاركاتهم في فعاليات اللقاء ، أنهم أتو من بلدانهم ليشاركوا في خلق عالم أفضل مليء بالحب والصداقة .