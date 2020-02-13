محافظ بيش يرأس إجتماع المجلس المحلي

بيش - فضة عطيف

رأس محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة صباح اليوم، إجتماع المجلس المحلي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمحافظة بيش بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.

وبحث الاجتماع عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واستعراض التقارير المقدمة من اللجان وعدد من التوصيات، تمهيداً لرفعها لأمانة مجلس المنطقة، كما بارك محافظ بيش تعيين الأستاذ محمد النعمي عضواً بمجلس المنطقة ، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

ووجه المحافظ مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، بالتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية ، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُسهم في تطوير المحافظة وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه، التي تحرص دائما على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.