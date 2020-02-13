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تخريج 51 قيادي وقيادية بالقطاع الخاص يمثلون الدفعة الثالثة من “أكاديمية هدف للقيادة”

تخريج 51 قيادي وقيادية بالقطاع الخاص يمثلون الدفعة الثالثة من “أكاديمية هدف للقيادة”

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تخريج 51 قيادي وقيادية بالقطاع الخاص يمثلون الدفعة الثالثة من “أكاديمية هدف للقيادة”

تخريج 51 قيادي وقيادية بالقطاع الخاص يمثلون الدفعة الثالثة من “أكاديمية هدف للقيادة”
http://almnatiq.net/?p=831709
المناطق - الرياض

احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم (الخميس)، بتخريج 51 قيادي وقيادية سعودية من القطاع الخاص، يمثلون ثالث دفعات أكاديمية هدف للقيادة.

وأكد مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني في الكلمة التي ألقاها في حفل التخريج، أن الصندوق يسعى لتطوير الكوادر البشرية الوطنية بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للصندوق يعد عاملاً مهماً في تحقيق ذلك.

وأضاف:” نتطلع إلى انعكاس محصلات البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع جامعة كرانفيلد البريطانية على تطور أداء المتدربين وتبوئهم المناصب العليا في منشآتهم”.

ومن جهته، حث الدكتور فهد الشهراني مدير عام الأكاديميات خريجي البرنامج على الاستمرار بالتطور المهني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المشاركين في البرنامج، مؤملاً أن تثمر المشاريع التي قدّموها عن قيم مضافة في الاقتصاد الوطني.

كما أكد الأستاذ حسين أبو العز في كلمة ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات البرنامج أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قدّم جهداً كبيراً ومميزاً في سبيل تنظيم البرنامج بشكل متقن، كما دعا خريجي البرنامج إلى الاستفادة المثلى من المعارف التي نهلوا منها أثناء التحاقهم بأكاديمية هدف للقيادة خلال الفترة السابقة.

وقبيل ختام الحفل، سلّم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الشهادات للخريجين والخريجات، نظير تميزهم وعطائهم طيلة فترة التدريب، كما كرم القائمين والمرشدين على برنامج أكاديمية هدف للقيادة.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.

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