الكلية التقنية بنجران تبحث أوجه التعاون مع التوجيه والإرشاد بتعليم نجران

المناطق - نجران

بحث وكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير مع مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران محمد بن أحمد عاتي أوجه التعاون بين الكلية التقنية وإدارة التوجيه والإرشاد داخل الميدان التعليمي، بحضور مشرف الارشاد التعليمي المهني حسين مهدي آل عقيل .

حيث تم خلال اللقاء مناقشة برنامج التثقيف التعليم المهني في مرحلته السابعة على التوالي من خلال الزيارات لعدد من مدراس المرحلة الثانوية بتثقيف الطلاب من خلال الزيارات الميدانية للمدارس واستقبال وفود من المدارس في مقر الكلية للتعرف على البيئة التدريبة والإطلاع على الورش والمعامل ومعرفة التخصصات التقنية والمهنية.

وأكد علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية أهمية هذه اللقاءات التي تعزز أوجه الشراكة للتعريف ببرامج الكلية وأنشطتها وتخصصاتها وطريقة التسجيل والتي تستهدف طلبة المرحلة الثانوية.

وأشار ” آل عتيق ” الى السعي الحثيث لبذل المزيد من الجهود من خلال برامج التثقيف التعليمي المهني لكل ما يخدم مصلحة الطلاب والارتقاء بمستوياتهم وتطلعاتهم لما يخدم الوطن في المجال التقني والمهني .