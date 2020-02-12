بلدية بحر أبو سكينة تجمل الحدائق وترفع قدرتها الاستيعابية

المناطق - بحر أبوسكينه

نفذت بلدية بحر أبو سكينة عمليات تحديث وصيانة في عدد من الحدائق؛ وأفاد رئيس البلدية المهندس نايف علي الغامدي، أن التحديثات والصيانة شملت حديقتي المجابرة وسلمان الفارسي وأخرى في نطاق البلدية التي تحتضن نحو ١٢ حديقة تتوزع على كافة الأحياء والقرى، وتحتوي على ألعاب للأطفال، وملاعب لكرة القدم ومقاعد للجلوس.

وأضاف الغامدي أن إدارة المشاريع والخدمات في بلدية مركز بحر أبو سكينة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع؛ إذ تم مؤخراً الفراغ من تركيب أعشاب خضراء اصطناعية لبعض الحدائق التي تحتوي على ملاعب للكرة، كحديقتي مركز خيم؛ وسلمان الفارسي، والعمل مستمر حاليا في إنشاء الملاعب مع تركيب عشب صناعي في حديقة الحازم.

وأضاف الغامدي أن البلدية تسعى في الوقت الحالي إلى زيادة مجاميع ألعاب الأطفال في بعض الحدائق التي تحتاج إلى استبدال أو رفع القدرة الاستيعابية وفي هذا الشأن، تم الانتهاء من تركيب 15 لعبة جديدة بدلا عن الألعاب القديمة والتالفة بمختلف حدائق المدينة؛ فضلاً عن تعزيزها بالمزروعات والمسطحات الخضراء، واستبدال بعض المقاعد القديمة والتالفة بأخرى حديثة ومريحة في بعض المواقع؛ كما تم الانتهاء من تركيب مقاعد ومشاتل في عدد من حدائق المركز.