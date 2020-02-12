احدث الأخبار

بلدية بحر أبو سكينة تجمل الحدائق وترفع قدرتها الاستيعابية
منطقة عسير
 الكلية التقنية بنجران تبحث أوجه التعاون مع التوجيه والإرشاد بتعليم نجران
منطقة نجران
 صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة
أبرز المواد
 تخريج 51 قيادي وقيادية بالقطاع الخاص يمثلون الدفعة الثالثة من “أكاديمية هدف للقيادة”
أبرز المواد
 محافظ بيش يرأس إجتماع المجلس المحلي
منطقة جازان
 قيم الأخوة والتسامح تجمع المشاركين في اللقاء الكشفي الدولي بالشارقة
منطقة الرياض
 جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء
منطقة الجوف
 الجوازات تدعو المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من تطبيق “إشارة”
أبرز المواد
 “الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 “تعليم القصيم” يؤهل “طلاب داون” لسوق العمل
منطقة القصيم
 بهذه الطريقة تواجه كورونا في المطارات
أبرز المواد
بلدية بحر أبو سكينة تجمل الحدائق وترفع قدرتها الاستيعابية

بلدية بحر أبو سكينة تجمل الحدائق وترفع قدرتها الاستيعابية

منطقة عسير
الكلية التقنية بنجران تبحث أوجه التعاون مع التوجيه والإرشاد بتعليم نجران

الكلية التقنية بنجران تبحث أوجه التعاون مع التوجيه والإرشاد بتعليم نجران

منطقة نجران
صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة

أبرز المواد
تخريج 51 قيادي وقيادية بالقطاع الخاص يمثلون الدفعة الثالثة من “أكاديمية هدف للقيادة”

تخريج 51 قيادي وقيادية بالقطاع الخاص يمثلون الدفعة الثالثة من “أكاديمية هدف للقيادة”

أبرز المواد

بلدية بحر أبو سكينة تجمل الحدائق وترفع قدرتها الاستيعابية

بلدية بحر أبو سكينة تجمل الحدائق وترفع قدرتها الاستيعابية
http://almnatiq.net/?p=831721
المناطق - بحر أبوسكينه
نفذت بلدية بحر أبو سكينة عمليات تحديث وصيانة في عدد من الحدائق؛ وأفاد رئيس البلدية المهندس  نايف  علي الغامدي، أن التحديثات والصيانة شملت حديقتي المجابرة وسلمان الفارسي وأخرى في نطاق البلدية التي تحتضن نحو ١٢ حديقة تتوزع على كافة الأحياء والقرى، وتحتوي على ألعاب للأطفال، وملاعب لكرة القدم ومقاعد للجلوس.
وأضاف الغامدي أن إدارة المشاريع والخدمات في  بلدية  مركز بحر أبو سكينة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع؛ إذ تم مؤخراً الفراغ من تركيب أعشاب خضراء اصطناعية لبعض الحدائق التي تحتوي على ملاعب للكرة،  كحديقتي مركز خيم؛ وسلمان الفارسي،  والعمل مستمر حاليا في إنشاء الملاعب مع تركيب عشب صناعي في حديقة الحازم.
وأضاف الغامدي أن البلدية تسعى  في الوقت الحالي إلى زيادة مجاميع ألعاب الأطفال في بعض الحدائق التي تحتاج إلى استبدال أو رفع القدرة الاستيعابية وفي هذا الشأن، تم الانتهاء من تركيب 15 لعبة جديدة بدلا عن الألعاب القديمة والتالفة بمختلف حدائق المدينة؛ فضلاً عن تعزيزها بالمزروعات والمسطحات الخضراء، واستبدال بعض المقاعد  القديمة والتالفة بأخرى حديثة ومريحة في بعض المواقع؛ كما تم الانتهاء من تركيب مقاعد ومشاتل في عدد من حدائق المركز.

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة المركز الشبابي بمركز طبب

الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة المركز الشبابي بمركز طبب
دار الرعاية الاجتماعية تستقبل إدارة المسئولية الإجتماعية بنادي أبها الرياضي

دار الرعاية الاجتماعية تستقبل إدارة المسئولية الإجتماعية بنادي أبها الرياضي
الأمير تركي بن طلال يشكر فرق الانقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة

الأمير تركي بن طلال يشكر فرق الانقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*