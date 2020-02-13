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الجوني: ما شاهدته اليوم كان عملاً متقناً ومميزاً .. وسنعمل معاً لخدمة هذه الفئة

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الجوني: ما شاهدته اليوم كان عملاً متقناً ومميزاً .. وسنعمل معاً لخدمة هذه الفئة

الجوني: ما شاهدته اليوم كان عملاً متقناً ومميزاً .. وسنعمل معاً لخدمة هذه الفئة
http://almnatiq.net/?p=831725
المناطق - أبها

زار مدير عام التعليم بمنطقة عسير  سعد بن أحمد الجوني جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير اليوم، وكان في استقباله الطفل أحمد الشهراني أحد أطفال الجمعية، وعبدالله المحسني مدير الجمعية بمنطقة عسير وعدد من منسوبيها، واستهل الجوني زيارته بتجربة برنامج “جرب الكرسي” الذي يجسد حياة المعاق اليومية مع الكرسي المتحرك .. بعد ذلك قام الجوني بجولة في القسم التعليمي اطلع خلالها على الخدمات والمناهج التعليمية التي يتلقاها الأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الوسائل التعليمية الذكية والحديثة، و استمع إلى شرح مفصل عن القسم وما يحتويه ، كما عرضت عليه بعض المعوقات والاحتياجات التعليمية وطرح فكرة التعاون بين الجمعية والتعليم بالمنطقة ، وكانت المرحلة الأولى للتعاون المكتبة التعليمية والذي تكفل الجوني بعمل التجهيزات وتزويدها بالكتيبات والأدوات التعليمية ، كما وعد بأن الإدارة على استعداد تام للتعاون مع الجمعية فيما يخص الجانب التعليمي وتوفير الخدمات التي يحتاجها طلاب الجمعية بمنطقة عسير، واطلع كذلك على القسم الطبي والخدمات العلاجية والعيادات التأهيلية التي ترعى الأطفال ذوي الإعاقة رعاية تأهيلية متكاملة بعمل واشراف كوادر سعودية متخصصة في مجال الإعاقة، وقدم أثناء الزيارة هدايا تذكارية لكافة الأطفال بالأقسام التعليمية والطبية، وعلى الجانب الفني زار الجوني “المعرض التشكيلي المعلق” الذي اُفتتح مؤخراً برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، و يضم المعرض العديد من اللوحات التشكيلية من إبداعات ورسومات الأطفال ذوي الإعاقة بالجمعية بعسير، وفي ختام الزيارة ودع الجوني أطفال الجمعية والتقط الصور التذكارية معهم.

 

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