رئيس محكمة القطيف: الصناديق الوقفية تهتم بالبناء المالي لبعض الافراد العائلية

المناطق - القطيف

نظمت غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج لجنة الأوقاف اللقاء الثاني لسلسلة ديوانية الأوقاف “الدورة الرابعة” بعنوان: الصناديق والاوقاف العائلية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

واستعرض ضيف اللقاء رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف الدكتور منصور بن عبدالعزيز السلامة الذي عقد مساء الأربعاء 12 فبراير 2020، اهتمامات الصناديق والاوقاف العائلية والتي تعكس الدور الاقتصادي الذي يهتم بالبعد الاقتصادي لبعض الافراد العائلية، والبناء المالي لهم، كما يهتم بالأفراد المعنيين المشتركين في ذلك، بالإضافة الى الاطار المرجعي بينهم.

كما أوضح السلامة بان الدور الاجتماعي للصناديق تهتم بتقوية النسيج الاجتماعي للعائلة وتنمية قدرات الافراد، مشيرا الى ان المعنيين به هم جميع افراد العائلة وأحيانا الشريحة المشاركة في الصندوق او الجمعية، بالإضافة الى المرجعية التي ترتكز على النظام الأساسي للكيان الحقوقي وشروط الموقف او الواهب او الأعراف والقيم، لافتا الى ان أبرز مايمثل هذا الدور الاجتماعي هي كيانات المؤسسات العائلية الوقفية والشركات الوقفية العائلية والجمعيات العائلية والتعاونية والخيرية.

وبين السلامة بان الدور القيادي للصناديق يتمثل في المحافظة على الكيان من حيث الوجود او النفوذ والنصائح العامة، كما يهتم بالمعنيين به من اهل الحل والعقد في العائلة، والإطار المرجعي الذي يعكس الأعراف والقيم والدساتير العائلية، لافتا الى ان أبرز ما يمثلهذا الدور هو مشيخة القبيلة في المجالس العائلية، كما انه يراعي المصالح المشتركة وحقوق الافراد.

وفي الختام تم تكريم ضيف اللقاء ضيف اللقاء رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف الدكتور منصور بن عبدالعزيز السلامةبدرع تذكاري.