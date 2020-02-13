نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية و نائب وزير الحج والعمرة

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور

الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي لمناقشة أعمال الشركة وخططها في المنطقة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال الشركة وخططها لتغطية الواجهة البحرية بخدمات شبكات الصرف الصحي، كذلك برامج تنظيم صهاريج الصرف الصحي بجدة، والتي ستنفذ وفق نُظم متابعة ومراقبة إلكترونية.

وتطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في جوانب خدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة، كذلك جرت مناقشة مشاريع المياه المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

من جهة أخرى ترأس سموه بمقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعددٌ من مسؤولي الجهات ذات العلاقة، وجرى خلاله استعراض خطط تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع على خطوات تعزيز استخدام التقنية والتوسع في ذلك خلال موسمي الحج والعمرة بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن، كذلك الخطط المزمع تنفيذها لتطوير خدمات الإعاشة والإسكان وغيرها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأرقاها للحجاج والمعتمرين.