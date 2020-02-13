وفدٌ من هيئة السياحة بالرياض يزور جبل شدا الأعلى بمحافظة المخواة

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التقى رئيس مركز شدا الأعلى الأستاذ/ جمعان بن سعيد الغامدي بمكتبه بالمركز وفداً من هيئة السياحة بالرياض ممثلة في إدارة تطوير المواقع السياحية بالهيئة الذي يقوم بزيارة لمركز شدا الأعلى ويضم الوفد كلا من / محمد الشبيكي – مدير إدارة حماية المواقع السياحية بالهيئة – عبدالواحد الفقور – اخصائي تقدير مواقع سياحية – ويرافقهم

كلاً من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ / زاهر بن محمد الشهري ، وبدر بن عصيدان رئيس قسم التراث العمراني بالهيئة ، وطلال سالم الغامدي – مستشار تطوير مواقع سياحية بالهيئة – وذلك لمناقشة إمكانية تطوير المواقع السياحية بشدا الأعلى حيث يعد الجبل أحد الوجهات السياحية الجميلة بالمنطقة ويتمتع بمقومات سياحية فريدة نظرا لارتفاع جبل شدا عن سطح البحر الاحمر بحوالي ألفين وثلاث مئة قدم ويضم محمية شدا الأعلى التي تعتبر من أكبر المحميات بالمملكة لكونها تحتوي على أكبر تنوع للنباتات العطرية والكائنات الفطرية ، كمايوجد بعض المعالم الأثرية مثل مصلى ابراهيم ، وجبل القارة الذي أصبح مقصد لهواة التسلق من داخل المملكة وخارجها بالإضافة لوجود العديد من المدرجات الزراعية والبيوت القديمة المبنية من الحجر والطين والنقوش الأثرية ، ومزارع البن الشدوي الشهير وبعض المنتوجات الأخرى مثل الرمان والخوخ والموز والعنب والمشمش واللوز والتين الشوكي

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المركز بالوفد السياحي لزيارته لجبل شدا ، وأبدى تعاون المركز مع هيئة السياحة والتراث العمراني ومسؤولي مكاتب تنظيم الرحلات السياحية والجهات الخدمية والأمنية بالمحافظة وتقديم الخدمة للوفود السياحية عندقيام المكاتب السياحية بتسيير رحلاتها لجبل شدا الاعلى بعدتوفر الإمكانيات المتاحة لذلك – لكي تواكب روية المملكة ( ٢٠٣٠ ) ونظرا لماتشهدة منطقة الباحة ومحافظاتها ومراكزها بالسراة وتهامة من نهضة عمرانية وتنموية وسياحية برعاية قائد مسيرة التنمية بالمنطقة صاحب السموالملكي الأمير الدكتور/ حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة – يحفظة الله – وبمتابعة دؤوبة من سعادة وكيل الامارة المكلف الأستاذ/ احمد بن صالح السياري واشراف مباشر من سعادة محافظ المخواة الأستاذ/ نايف بن محمد الهزاني

حضر اللقاء ممثل الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية بامارة منطقة الباحة الأستاذ /محمد حسن الزهراني ومدير محمية شدا الأعلى الأستاذ/ علي بن سالم الزهراني – وفي نهاية اللقاء قام الوفد السياحي بجولة على مزارع البن والمدرجات الزراعية بقرية الكبسة وقرية الصور والتقى عدداً من مزارعي البن والمدرجات الزراعية من أهالي شدا – الذين قدموا للوفد شرحاً عن أنتاج مزارع البن الشدوي والمنتوجات الزراعية التي يشتهربها الجبل ، وأبدوا تعاونهم مع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة حيال استقبال الوفود السياحية بالجبل – وقد قدم الوفد السياحي ومرافقيهم شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس مركز شدا الاعلى على حسن الاستقبال وما أبداه من تعاون المركز مع هيئة السياحة والآثار في سبيل تطوير الجبل سياحيا بالشراكة مع المجتمع المحلي.