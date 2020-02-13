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الدكتور الربيعة : مبادرة خادم الحرمين لدعم الصين تأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني للمملكة

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الدكتور الربيعة : مبادرة خادم الحرمين لدعم الصين تأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني للمملكة

الدكتور الربيعة : مبادرة خادم الحرمين لدعم الصين تأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني للمملكة
http://almnatiq.net/?p=831758
المناطق - واس

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لدعم جمهورية الصين الشعبية تأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني للمملكة.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه، اليوم، عقب توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد في الصين.
وأشار إلى أن الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لدعم الصين ستصل خلال خمسة أيام، فيما ستصل الدفعات الأخرى في مدة لا تزيد عن أسبوعين، مؤكداً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحه بأن تصل مساهمة المملكة بشكل عاجل، إذ عمل المركز خلال الفترة الماضية ليلا ونهارا لضمان وصول مساعدات المملكة إلى الصين في أسرع وقت.
وأوضح إلى أن المملكة تقف مع دول العالم في الأزمات الصحية والبيئية والكوارث الطبيعية، مؤكداً أن جهود المملكة الإنسانية هي رسالة سلم وسلام ودعم لمجتمعات العالم أجمع.

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