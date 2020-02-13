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نسبة كشف عنها خلال النسخة الثانية من معرض الإنتاج الفني الدولي بالرياض

السعوديون الأعلى مشاهدةً لقنوات “يوتيوب” في العالم

السعوديون الأعلى مشاهدةً لقنوات “يوتيوب” في العالم
http://almnatiq.net/?p=831761
المناطق - الرياض

انطلق، مساء أمس، معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برودإكس السعودية)، في أحد فنادق الرياض، بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه، ويشهد المعرض في دورته الثانية مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من الدول العربية ودول الخليج العربي.

وبدأت، اليوم، الجلسات وورش العمل المصاحبة للمعرض، حيث ركز وسام قطان ونادين سمره، من خبراء صناع المحتوى، على المنصات الرقمية، في الجلسة الأولى (رأي أهم منصات المشاهدة في مستوى الإنتاج الترفيهي في العالم العربي) على أهمية حبكة القصة الفنية لجذب المشاهدين على المنصات الرقمية، مؤكدين افتقار الوطن العربي لصناع حبكة وقصة تجذب المشاهدين على المنصات الرقمية التي ترفع قيمة المنصات الرقمية العربية.

وأشار وسام قطان إلى أن المحتوى الرقمي السعودي يحتاج لوقت وصبر، ولا بد من إنتاج 40-50 فيلماً على المنصات سنوياً ليتعلم الشباب لدينا وترتفع خبرتهم، كاشفة نادين سمرة أن المنصات الرقمية جذبت المشاهدين من التلفزيون، مستشهدة بأن آخر إحصائية تقول إن السعوديين هم الأعلى مشاهدة لمقاطع “يوتيوب” على مستوى العالم بمعدل ساعتين يومياً.

وأكدت الرئيس التنفيذي عبير جليح أن معرض الإنتاج الفني الدولي بدورته الثانية (برودإكس السعودية)، أتاح الفرصة لشركات الإنتاج الفني وصنّاع المحتوى التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والموسيقي، وللفنانين والمخرجين الالتقاء بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج تحت سقف واحد؛ بهدف إيجاد صناعة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية، مقرها العاصمة الرياض تكون هدف المهتمين في العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى. كما كان المعرض فرصة لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج للالتقاء بأصحاب الخبرات المحلية والعالمية المشاركة في (برودإكس السعودية).

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