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الحزم يقفز إلى العاشر بثلاثية الاتفاق

الحزم يقفز إلى العاشر بثلاثية الاتفاق
http://almnatiq.net/?p=831766
المناطق - الرياض

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم فوزا مهما على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح كارلوس ستراندبيرغ التسجيل للحزم في الدقيقة 3+45 من كرة رأسية قوية، قبل أن يضيف كريم يودع الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد انفراد تام بمرمى حارس الاتفاق من منتصف الملعب.

ونجح الاتفاق في تقليص الفارق في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه سعد السلولي، بعدما واجه حارس مرمى الحزم، عقب تمريرة مميزة من زميله المغربي وليد أزارو.

ليعود ستراندبيرغ ويسجل الهدف الثالث لفريق الحزم في الدقيقة 59، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أودعها برأسه داخل الشباك، إلا أن محمد الكويكبي مهاجم الاتفاق تمكن من تقليص النتيجة لفريقه للمرة الثانية حينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 من تسديدة يسارية من مشارف منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرفع الحزم رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الـ12.

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