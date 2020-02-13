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الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لاستعراض خطط تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لاستعراض خطط تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

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الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لاستعراض خطط تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لاستعراض خطط تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=831772
المناطق - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة ، جرى خلاله استعراض خطط تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع ، على خطوات تعزيز استخدام التقنية والتوسع في ذلك خلال موسمي الحج والعمرة بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن ، كذلك الخطط المزمع تنفيذها لتطوير خدمات الإعاشة والإسكان وغيرها ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأرقاها للحجاج والمعتمرين.

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