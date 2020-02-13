رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة ، جرى خلاله استعراض خطط تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع ، على خطوات تعزيز استخدام التقنية والتوسع في ذلك خلال موسمي الحج والعمرة بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن ، كذلك الخطط المزمع تنفيذها لتطوير خدمات الإعاشة والإسكان وغيرها ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأرقاها للحجاج والمعتمرين.
الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لاستعراض خطط تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة ، جرى خلاله استعراض خطط تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
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