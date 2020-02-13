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إدلب: نزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال اليومين الماضيين جراء عمليات النظام العسكرية

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إدلب: نزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال اليومين الماضيين جراء عمليات النظام العسكرية

إدلب: نزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال اليومين الماضيين جراء عمليات النظام العسكرية
http://almnatiq.net/?p=831779
المناطق - واس

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تعداد النازحين من ريف حلب الغربي خلال اليومين الماضيين تجاوز 100 ألف شخص بسبب العمليات التي تشنها قوات الأسد على المنطقة.
وأشار المرصد في بيان اليوم إلى أن الكارثة الإنسانية تتواصل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في محافظتي حلب وإدلب، في ظل تدني درجات الحرارة وموجة البرد التي تعصف في المنطقة.
وعلى وقع ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار موجات نزوح المدنيين بأعداد كبيرة من مناطق ريف حلب الغربي، في ظل التقدم المتواصل لقوات النظام وبدعم من الروس، حيث باتت مئات العوائل في العراء خلال الليلة الماضية ضمن مناطق في ريف إدلب الشمالي عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون، وفي مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل الموالية لها، في ظل العجز التام من قبل المنظمات الإنسانية عن احتواء ومساعدة الأعداد الهائلة من النازحين.
وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن تعداد النازحين من إدلب وحلب منذ مطلع ديسمبر ارتفع إلى نحو 980 ألف شخص.

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