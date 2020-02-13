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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يختتم فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يختتم فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك

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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يختتم فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يختتم فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=831782
المناطق- تبوك:

اختتم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أمس فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك الذي استضافته كلية الحاسبات بجامعة تبوك.
وأوضح المشرف العام على معسكر طويق بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني عبد المحسن العنزي أن معسكر طويق يُعد مبادرة من المبادرات التعليمية والتدريبية المتخصصة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز للمساعدة في اكتشاف المواهب من ناشئي المملكة منذ وقت مبكر من خلال إقامة هذا المعسكر في عدد من مناطق وطننا الغالي بهدف تحقيق بناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجيات.
وأشار العنزي إلى أن فعاليات المعسكر تحقق النجاح المخطط له بالتحاق 105 طلاب بالمعسكر, وجرى تسليمهم شهاداتهم موجهاً شكره لأسر الطلاب لحرصهم ودعمهم لأبنائهم وبناتهم للالتحاق بهذا المعسكر, مثمناً الدور الكبير لجامعة تبوك لاستضافتها هذا الحدث ومالقيه المدربون والمتدربون من تسهيلات أدت إلى نجاح المعسكر.
من جانبه أوضح عميد كلية الحاسبات بجامعة تبوك الدكتور ماجد أبو ركبة أن معسكر طويق للناشئين ومعسكر صناعة الألعاب شكّل حافزاً كبيراً للمشاركين من الفئات العمرية المستهدفة نظراً لما تضمنه من معلومات تقنية وبرمجية ساعدتهم في فهم أساسيات البرمجة والروبوت والذكاء الاصطناعي.
وقدم شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه غير المحدود للأنشطة والفعاليات التي تسهم في نشر ثقافة البرمجة والروبوت وغرسها لدى الناشئين مقدماً شكره للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على جهودهم المتميزة في تقديم ورش عمل نوعية في تطوير مهارات الناشئة و دعم انتشار ثقافة البرمجة.

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